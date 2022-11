Gruppo Romani, bonus contro il caro energia

La solidarietà è uno dei valori fondanti del Gruppo Romani, tangibile e riconoscibile nelle numerose azioni intraprese in favore della propria comunità di riferimento e del territorio in cui opera da sempre. Solidarietà che in questa difficile congiuntura economica si concretizza nell’erogazione, nel mese di novembre a tutti i dipendenti, di un bonus del valore di 300 euro sotto forma di buoni spesa.

“L’iniziativa – spiegano Giorgio e Paolo Romani, Presidente e AD del Gruppo – nasce dalla consapevolezza delle difficoltà economiche incontrate dalle famiglie, derivanti in primo luogo dal forte aumento dei costi energetici. Ci è sembrato opportuno cogliere, in questo momento, la possibilità di erogare un contributo. È un riconoscimento nei confronti dei nostri dipendenti che hanno sempre garantito il loro apporto anche nei momenti più difficili per l’attività produttiva, e in coerenza con la continuità delle Relazioni Industriali”.

Il bonus erogato fa seguito ad un’analoga iniziativa intrapresa nel mese di aprile, legata agli aumenti del carburante.