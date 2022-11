FestiVol, il festival del volontariato al Multiplo di Cavriago il 19 e 20 novembre

FestiVol è un evento dedicato al volontariato che ha l’obiettivo di aprire un’occasione di riflessione sui grandi cambiamenti che stanno stravolgendo il modo di essere solidali con gli altri e di fare comunità oggi. “L’Amministrazione – riferisce la sindaca – vuole supportare e incrementare l’importante lavoro che le associazioni di volontariato svolgono sul nostro territorio, e un evento come FestiVol è uno strumento utile a realizzare una rete più forte all’interno del nostro Comune”.

Il 19 e il 20 novembre presso il Multiplo di Cavriago si terranno due giornate di workshop, conferenze e tavoli di lavoro, per cui è necessaria la prenotazione (tel. 0522373466 – cell. 3342156870 – mail. multiplo@comune.cavriago.re.it).

L’evento è stato realizzato dalle associazioni di volontariato del territorio di Cavriago e il Comune attraverso un percorso di riflessione durato due anni. I volontari hanno immaginato, ideato, progettato e realizzato il FestiVol in ogni sua parte proponendo di vedere il volontariato come una farfalla, che dopo diverse evoluzioni, spicca il volo uscendo dal suo bozzolo, imparando a muoversi leggera tra le correnti che attraversano il nostro mondo, offrendo a tutti noi uno sguardo non fugace sulla bellezza. “ Il tavolo delle associazioni – dichiara l’assessore Antonia Sandrolini – ha svolto un lavoro di analisi importante che ha permesso di realizzare un festival unico nel suo genere e che genererà un grande valore all’interno della nostra società”.

Il 19 novembre alle 9.00 si aprirà la giornata con i saluti delle autorità e proseguirà con gli interventi degli ospiti che rappresentano un riferimento per il mondo del volontariato: Franco Floris, direzione della rivista Animazione sociale; Maurizio Ambrosini, sociologo, docente all’Università di Milano e consigliere CNEL; Gino Mazzoli, Studio Praxis Srl e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La mattinata proseguirà con una tavola rotonda con le autorità provinciali sui cambiamenti e le prospettive del volontariato. Tra gli ospiti la neoeletta alla Camera dei Deputati Ilenia Malavasi, il Consigliere Regionale Federico Amico, il Direttore del CSV Emilia Arnaldo Conforti, il Presidente della Fondazione Manodori Romano Sassatelli e il Presidente di FCR Andrea Capelli. Modera l’incontro Liviana Iotti, giornalista e direttrice del periodico di Auser “Informa”.

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare a diverse attività: l’associazione Kwa Dunia di Parma ha previsto un laboratorio di esercizi e dinamiche per ragionare in gruppo sul tema dell’interculturalità, La Matita Parlante di Piacenza ha organizzato un workshop sul tema della disabilità, Il Granello di Senape di Reggio Emilia racconterà esperienze di vita e integrazione sociale. Per gli incontri del 19 novembre è stata fatta richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna.

Le attività si concluderanno la mattina del 20 novembre con due tavole rotonde, moderate dal giornalista Adriano Arati, e composte dai Presidenti Provinciali e Regionali di associazioni e organizzazioni che si occupano di volontariato. Nei due incontri si parlerà di come avvicinare i giovani all’associazionismo, e cosa apprendere dall’esperienza dell’emergenza pandemica.

L’evento è stato organizzato con il supporto di FCR, e la collaborazione di CSV Emilia, il CSL La Cremeria e l’Azienda Speciale CavriagoServizi.