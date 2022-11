Carovita e crisi energetica: 250 modenesi domani a Bologna a manifestazione Cgil Cisl Uil

Sono 250 i delegati sindacali modenesi che domani – mercoledì 16 novembre – partecipano a Bologna (piazza Roosevelt) alla manifestazione unitaria organizzata da Cgil Cisl Uil Emilia-Romagna sul tema “Affrontare l’emergenza, costruire il cambiamento. Contro il carovita, per il lavoro, per i diritti”.

L’iniziativa comincia alle 10 con l’introduzione del segretario generale regionale della Cisl Filippo Pieri. Sono previsti gli interventi di delegati provenienti da tutta la regione, mentre le conclusioni sono affidate alla segretaria nazionale Cgil Francesca Re David; modera Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia-Romagna.

«Inflazione e caro bollette non colpiscono tutti allo stesso modo – dicono i sindacati – Lavoratori e pensionati in questi mesi hanno subito una forte riduzione del proprio potere d’acquisto. Servono risposte immediate e il nostro coinvolgimento sulle scelte da compiere. Noi chiediamo la rateizzazione delle bollette, la moratoria sui distacchi di luce e gas, la tassazione degli extra-profitti per redistribuire le risorse e un’accelerazione della transizione ecologica. Ha una valenza strategica anche l’assunzione di responsabilità da parte di Comuni e multiutilities».

Per Cgil Cisl Uil in questa fase sono indispensabili l’attivazione degli ammortizzatori sociali, il recupero del potere d’acquisto con il rinnovo dei contratti nazionali e aziendali, il rispetto degli impegni sottoscritti nel Patto per il Lavoro e per il Clima.

«Per arginare povertà ed esclusione sociale – continuano i sindacati – sono necessarie alcune misure: rafforzamento dei servizi sociali, blocco degli aumenti dei costi dei servizi pubblici, fondi per l’affitto, rilancio della sanità pubblica, moratoria sulle rate dei mutui. Senza l’adozione di questi provvedimenti – concludono Cgil Cisl Uil dell’Emilia-Romagna – è a rischio la coesione sociale dei nostri territori».