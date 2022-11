Martedì 15 al Boiardo di Scandiano la compagnia Fuori di Teatro con “ImprovvisaMente”

Martedì 15 novembre il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano ospiterà la seconda tappa di “In Viaggio”, progetto regionale votato alla promozione della salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna.

La compagnia Fuori di Teatro con la regia di Marcello Savi (attore e regista dell’Associazione Culturale Traattori) presenta l’originale “ImprovvisaMente”. Fuori di Teatro nasce nel 2006 grazie al sostegno della ASL di Fidenza con la volontà di promuovere una cultura di inclusione sociale.

In scena un gruppo di circa 15 persone composto da utenti dei servizi di salute mentale, operatori e volontari per dare vita a progetti originali per ogni spettacolo: come per altri lavori della compagnia, non vi è un copione o canovaccio, nessun tema o trama già decisi. Tutto si basa sull’arte dell’im­provvisazione, unita alla complicità del pubblico che potrà suggerire nomi, luoghi o altri indizi per poter comporre insieme i personaggi e le loro storie sul palcoscenico.

In Viaggio, dall’io al noi per promuovere la salute mentale nei teatri dell’Emila Romagna è una delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Scopo del progetto è l’incontro fra l’arte teatrale, la lotta al pregiudizio, la percezione sociale della malattia mentale e la ricerca di innovazione nel campo della riabilitazione e dell’inclusione sociale.

Il coordinamento del progetto è affidato all’Istituzione Gian Franco Minguzzi e all’Associazione di Promozione Sociale Arte e Salute in collaborazione con ASVO-VOLABO Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, le Università di Bologna e di Ferrara e vede la collaborazione di numerosi Teatri e Compagnie della regione.

Per la stagione 2022/2023 sono 14 gli spettacoli – undici le compagnie coinvolte – inclusi nei cartelloni dei maggiori teatri della regione grazie alla collaborazione con ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e la gestione organizzativa del Centro Diego Fabbri di Forlì. Ruolo principale dei due enti è quello di coordinare e gestire la circuitazione degli spettacoli nei Teatri del Circuito e nei teatri regionali aderenti al progetto.

Info e biglietteria Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE) www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it – pagina Facebook e Instagram: Cinema Teatro Boiardo