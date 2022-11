“Letteratura, infanzia e relazione narrante”: mercoledì 16 novembre al BLA

La letteratura per l’infanzia raccontata agli adulti. È questo il focus dell’incontro in programma mercoledì 16 novembre alle ore 18.30 al BLA, la biblioteca ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese. A condurlo il pedagogista Gabriele Brancaleoni del dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Si parlerà della creazione del patto narrativo tra adulti e bambini, dei racconti più belli, dell’immaginario comune, di storie e rimandi legati al raccontare.

L’appuntamento, fortemente divulgativo e della durata di un’ora, è gratuito e rivolto a tutti a partire naturalmente da genitori, insegnanti, educatori e appassionati della letteratura per tutte le età.

L’incontro è aperto agli stimoli dei partecipanti, è possibile infatti portare un libro particolarmente apprezzato, un albo, o qualcosa che trattenga il ricordo di una storia, che rimandi a un momento legato all’atto del narrare o dell’ascoltare racconti: sarà utile al confronto. Info: tel. 0536 833403 o mail biblioteca@fiorano.it

Gabriele Bracaleoni è pedagogista, dottore di ricerca in scienze pedagogiche e assegnista di ricerca in letteratura per l’infanzia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Università di Bologna.