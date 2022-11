La Mingus Big Band mercoledì in concerto al Bologna Jazz Festival

Tra i concerti di punta del Bologna Jazz Festival trova spazio anche un sontuoso omaggio a Charles Mingus, figura tra le più debordanti dell’intera storia del jazz per la forza interpretativa e la ricchezza delle composizioni che ci ha lasciato. Per celebrarne il centenario della nascita, innumerevoli omaggi hanno riempito i palcoscenici italiani del jazz, ma la data bolognese è una delle pochissime occasioni per sentire all’opera la Mingus Big Band, formazione che ne ha ufficialmente raccolto l’eredità musicale (assieme alla Mingus Dynasty e la Mingus Orchestra, tutte sotto la gestione di Sue Mingus, vedova di Charles). Con una line up di quattordici strumentisti, la Mingus Big Band si esibirà al Teatro Duse mercoledì 16 novembre (alle ore 21:15). Il concerto è realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol.

