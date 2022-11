A Fiorano arriva Playfull Change

In arrivo venerdì 18 novembre alle ore 21.00 “Playfull Change: sarà vero che giocando si impara?” presso la ludoteca comunale BLA (via Silvio Pellico, 9). Si tratta di un percorso ludico-esperienziale per adulti, per conoscere e contrastare gli stereotipi di genere, con laboratori gratuiti a cura di Zoè Teatri, Play Res e Scuola di Fallimento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti (dai 18 anni in su).

Verranno impiegati giochi da tavolo il cui scopo è portare il giocatore a cambiare atteggiamenti e abitudini del mondo reale. E l’intento sarà comprendere cosa siano gli stereotipi e i bias, quali sono gli errori più frequenti e come evitarli.

L’appuntamento successivo è previsto il 25 novembre. Per informazioni e iscrizioni (max 16 posti) alle serate rivolgersi a questi recapiti: mail ludoteca@fiorano.it; tel. 0536/833414. Tutte le info su Playful Ghange, invece si trovano al sito www.playfulchange.it.