Uniti contro le truffe, martedì incontro a San Felice sul Panaro

Martedì 15 novembre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 10, si svolgerà un incontro sul tema: “Uniti contro le truffe. La prevenzione è la miglior difesa”. L’iniziativa è organizzata da Amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Saranno forniti consigli in pillole e un utile decalogo su come comportarsi per evitare di cadere vittime di truffe che sempre più spesso vengono messe in atto, soprattutto a danno delle persone più anziane.