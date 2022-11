“Una vita in sella”, processi formativi inclusivi proposti da ASD Equilandia in collaborazione con GSD Il Centauro APS

L’ASD Equilandia, in collaborazione con il GSD Il Centauro APS, propone per l’anno scolastico 2022-2023 il progetto “Una vita in sella” con l’obiettivo strategico di favorire la crescita delle nuove generazioni, mediante azioni dedicate ai processi formativi inclusivi, con particolare riferimento a tutte le forme di disabilità.

Gli interventi progettati hanno l’obiettivo di rinforzare la disciplina e le capacità di responsabilizzazione dei ragazzi, che oltre a dover preparare sé stessi alla giornata sportiva devono impegnarsi nella preparazione del cavallo, imparando la cura dell’animale.

Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado (dagli 11 ai 18 anni di età), provenienti dagli Istituti dell’ambito territoriale di Modena. Nello specifico, è rivolto agli alunni certificati o segnalati dai Servizi Sociali e Sanitari nell’ottica però della condivisione dell’esperienza con i compagni normodotati.

È un progetto che può essere articolato in lezioni singole con percorsi individuali, percorsi di piccolo gruppo dove viene integrato il bimbo/ragazzo certificato insieme ad alcuni compagni normodotati. Il lavoro ed il materiale didattico verranno impostati di volta in volta in base alle esigenze del gruppo di partecipanti, all’età degli alunni individuati e agli obiettivi.

Per gli alunni delle elementari il materiale didattico sarà di tipo ludico;

Per i ragazzi delle medie-superiori il progetto si propone come alternanza scuola-Centro ippico per fornire delle competenze utili agli allievi tali da permettere agli stessi di non perdere anni scolastici e nello stesso tempo raggiungere ed acquisire le conoscenze equestri per ulteriori Corsi Federali per il raggiungimento di Brevetti formativi.

Si potrà realizzare materiale specifico per eventuali tesine. Tutti i temi proposti durante il percorso ruotano attorno alla figura del cavallo come animale fondamentale per la storia dell’uomo.