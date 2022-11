Interventi di Hera Luce all’illuminazione pubblica e semaforica di S. Agata Bolognese

Hera Luce, società del Gruppo Hera che gestisce il servizio di illuminazione pubblica e semaforia a Sant’Agata Bolognese e seconda in Italia nel settore, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha portato a termine alcuni interventi di riqualificazione. Tra questi, in particolare, la realizzazione di un nuovo impianto semaforico tra via Montirone e via Pedicello e l’installazione dei fari per l’illuminazione notturna della Chiesa dei Santi Andrea ed Agata, in Piazza dei Martiri, e di Porta Otesia e annesso oratorio.

Un semaforo nuovo e uno rinnovato per essere “attuato dal traffico”

Tra le vie Montirone e Pedicello, Hera Luce ha realizzato un nuovo impianto semaforico con lanterne a led per un maggior risparmio energetico. Inoltre, è stato riqualificato l’impianto semaforico situato all’intersezione tra la S.P. 255 e le strade via Pedicello e Corso Pietrobuoni, dotandolo di una apposita centralina locale che si interfaccia con sensori magnetometrici posti nel manto stradale. I sensori, dotati di una batteria ad elevata capacità (la sua vita media è 10 anni), trasmettono via wifi in tempo reale i dati rilevati alla centralina che a sua volta li inoltra al regolatore semaforico e quindi al centro di controllo del traffico od altro sistema di supervisione. Ciò consente di adattare in modo dinamico il ciclo semaforico (e, dunque, la durata delle diverse fasi) ai volumi di traffico effettivi, ottimizzandone le capacità di deflusso e accrescendone dunque il livello prestazionale. In gergo tecnico si dice che il semaforo è “attuato dal traffico”.

Illuminazione notturna ad alcuni monumenti storici della città

Un risvolto artistico hanno invece i due interventi posti in essere per l’illuminazione notturna della Chiesa dei Santi Andrea ed Agata, in Piazza dei Martiri, e di Porta Otesia e annesso oratorio. In questi casi, sono stati installati appositi proiettori a led. E’ stato illuminato anche il campanile con un proiettore dotato di un’ottica stretta accoppiata a una visiera, in maniera tale da concentrare la luce lungo la struttura.

Ulteriori interventi al Parco Mezza luna

Nel parco “Mezza luna” erano presenti 14 centri luminosi con led ad alimentazione fotovoltaica e 6 con lampade al sodio alimentati da rete elettrica. In tutti e 20 sono stati installati nuovi led, sostituendo quindi anche le lampade al sodio utilizzate e riducendo il consumo complessivo. Tutti gli apparecchi nono stati collegati alla rete elettrica con una tubazione interrata, quindi non visibile all’esterno e meno impattante dal punto di vista paesaggistico.

Complessivamente gli interventi hanno comportato un investimento di circa 54 mila euro a carico del Comune.

Si ricorda che per urgenze o segnalazioni è sempre disponibile per i cittadini il numero verde di Hera Luce 800498616.