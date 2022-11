Installato il ponticello in legno e acciaio sul torrente Lavezza ad Albinea

Da ieri la pista ciclopedonale che collega Albinea a Borzano, passando per il parco Lavezza e affiancandosi alla strada provinciale 37, è completa. A bordo di un autocarro è arrivato, ed è stato collocato a collegamento del tracciato esistente, il ponticello che congiunge la pista scavalcando il torrente Lavezza. Si tratta di un’opera il legno e acciaio realizzata per armonizzarsi il più possibile con la natura e l’ambiente circostante. Lunga 11 metri e larga 2.5, permetterà a ciclisti e pedoni di proseguire in sicurezza il loro percorso, senza dover deviare su via Caduti per la Libertà.

L’importo complessivo del ponte ammonta a 60mila euro, di cui 41.400 arriveranno all’amministrazione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando “Bike to work”.