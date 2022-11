Ad Albinea e a Borzano, il 14 e il 17, due serate per imparare a difendersi dalle truffe

Due serate per elargire consigli e suggerimenti su come difendersi dalle truffe. Le ha organizzate il Comune di Albinea in collaborazione con la locale caserma dei Carabinieri e la Polizia municipale dell’Unione Colline Matildiche.

La prima da segnarsi sul calendario sarà lunedì 14 novembre, alle ore 21, nella sala civica di via Morandi 9. La seconda serata sarà a Borzano, giovedì 17 novembre, nella sede del Ceas di via Chierici 2.

Entrambi gli appuntamenti saranno aperti a tutti i cittadini che intenderanno partecipare. Saranno presenti amministratori e rappresentanti delle forze dell’ordine.