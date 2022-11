Reggio Emilia, non si ferma all’alt della Polizia: patente ritirata e diverse infrazioni contestate

Tra le attività quotidiane espletate dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia, rientra il costante controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Questura, assicurato anche nelle ore serali e notturne in modo da garantire ai cittadini il godimento delle ore di riposo.

Nell’ambito di tale servizio, la scorsa notte una pattuglia della Squadra Volante ha intimato l’alt a un veicolo Opel che non si è arrestato, continuando la marcia per altri 5 km. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato e il conducente controllato.

A seguito dei necessari accertamenti all’uomo, un 37enne reggiano, sono state contestate le infrazioni al Codice della Strada di cui agli artt. 192 c.1-6 (non si fermava all’alt), 141 c.3-8 (velocità non commisurata) e 187 c.8 (rifiuto accertamenti uso stupefacenti). Segnalato alla Prefettura per violazione dell’art. 75 DPR 309/90, gli è poi stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.