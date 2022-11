La Polizia di Stato chiude per 20 giorni un circolo su ordine del Questore di Bologna

Nella serata del 4 novembre scorso, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, unitamente a personale della Polizia locale, è intervenuto presso un circolo sito in via Stalingrado nr 25/A, al fine di eseguire un controllo. Gli operatori hanno potuto accertare che nel locale in questione avveniva la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di specifica autorizzazione. Inoltre, all’interno dell’esercizio sono state identificate sette persone gravate da pregiudizi, di cui quattro irregolari sul territorio italiano, mentre una cittadina marocchina è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, sottoposta successivamente a sequestro.

Dagli accertamenti svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale è poi emerso che, nei mesi scorsi, in alcune occasioni le volanti erano intervenute presso il circolo per delle liti, nell’ambito delle quali erano stati identificati altri soggetti gravati da pregiudizi, anche in materia di stupefacenti. In un episodio, a fine agosto, un soggetto era stato denunciato dalle volanti poiché a seguito di una lite aveva danneggiato la porta d’ingresso del circolo.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli avventori, il Questore ha disposto la sospensione del pubblico esercizio per 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguito nella giornata di ieri.