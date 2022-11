Attività di prevenzione e contrasto al crimine della Polizia di Stato a Mirandola

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Mirandola, in servizio di controllo del territorio, percorrendo la Nuova Variante, ha fermato una autovettura con a bordo tre persone sospette. In considerazione dell’atteggiamento nervoso tenuto dai tre uomini e dai numerosi precedenti a loro carico per reati contro il patrimonio, gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione, che ha permesso di rinvenire nelle disponibilità di uno di loro un tirapugni e un paio di forbici da elettricista.

Questi è stato, pertanto, deferito all’A.G. per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. La posizione dei tre uomini, inoltre, è al vaglio della Divisione Polizia Anticrimine ai fini dell’adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Mirandola.