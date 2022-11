Venerdì 11 “Album Ghirri” in prima nazionale al Teatro dei Segni di Modena

Venerdì 11 novembre alle ore 21.00 al Teatro dei Segni di Modena debutta “Album Ghirri. Dentro e fuori dai margini di tutte le cose”, un progetto di Francesco Chiantese per Accademia Minima, in dialogo con l’Archivio Luigi Ghirri e la famiglia Ghirri, nell’ambito delle iniziative per il trentennale della morte del fotografo. Con Elisa Bartoli e Matteo Pecorini; produzione Accademia Minima in residenza presso La Corte dei Miracoli, Siena.

Si ringraziano per il dialogo generoso ed affettuoso Ilaria ed Adele Ghirri e per i preziosi consigli Eliana Martinelli e tutti gli allievi partecipanti ai seminari preparatori.

Info e prenotazioni: biglietteria@trasparenzefestival.it – cell. 345 6018277. Biglietti: intero 10 €; ridotto 7 € (Under 25, corsisti Centro Formazione Teatrale, Abitanti Utopici)

LO SPETTACOLO

Nato da una serie di seminari in giro per l’Italia ed in vari contesti (spazi teatrali, centri culturali, comunità per minori, laboratori di fotografia) Album Ghirri è un gioco, semplicemente un gioco. I membri di Accademia Minima e gli artisti coinvolti hanno giocato assieme nel tentativo di trasporre in un linguaggio teatrale gli elementi delle immagini di Luigi Ghirri, della sua poetica, che venivano letti dai “non addetti ai lavori” che hanno partecipato ai seminari.

Lo spettacolo è un racconto di questo particolare processo creativo ma anche un omaggio ad uno dei più grandi artisti italiani del secolo scorso ed il tentativo di cogliere il suo invito a partire dal quotidiano, dai suoi spazi e dai suoi oggetti, per poi gettare lo sguardo oltre i margini della cornice fotografica andando a cercare quello che non è visibile.