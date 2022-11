Per ordine del Questore la Polizia di Stato chiude a Bologna, per sei giorni, un pubblico esercizio

Nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2022 il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale si è recato presso un locale notturno di via Sampieri dove, a seguito di un’attività di controllo, risultava che il numero di avventori presenti all’interno superava di gran lunga la capienza massima di persone consentita dalla licenza di agibilità del locale, in quanto risultavano contemporaneamente presenti avventori per oltre il doppio rispetto al numero consentito.

All’esito di ulteriori accertamenti svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli avventori, il Questore ha disposto la sospensione del pubblico esercizio per 6 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguito nella giornata di ieri.