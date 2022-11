Lavori di manutenzione sulla rete idrica in via Benedetto Croce a Reggio Emilia

Lavori di manutenzione in vista per la rete idrica di REGGIO EMILIA nella zona di Via Benedetto Croce: nella serata di Giovedì 10 Novembre si interverrà su di una perdita che è stata localizzata in Via Benedetto Croce all’altezza del civico numero 2. Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà interrotta l’erogazione nelle seguenti strade:

Via Benedetto Croce dal civ 2 al civ 14

Via Benedetto Croce al civ 7 e civ 9

Via Socrate Gambetti

Camera ardente, Reparto infettivi e strutture limitrofe dell’ospedale SMN

L’interruzione della fornitura idrica è prevista a far tempo dalle ore 21 con durata di circa 4 ore. Si potranno verificare cali di pressione nelle zone limitrofe. Sarà previsto un lavaggio della rete a fine lavori: una leggera torbidità potrà essere eliminata facendo scorrere un poco l’acqua dai rubinetti.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.