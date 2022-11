In Unimore a Reggio il XIII Seminario sulle tematiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Unimore promuove il XIII Seminario sulle tematiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento dal titolo “DIDATTICA INCLUSIVA E UNIVERSAL DESIGN”, rivolto a professionisti dell’area sanitaria, agli insegnanti di ogni ordine e grado scolastico, agli studenti con DSA e a tutti coloro che sono interessati alla tematica, per fornire loro un aggiornamento su tutti gli aspetti legati al percorso scolastico e di vita che caratterizzano i soggetti con DSA.

L’iniziativa si terrà venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 9.00 presso Aula Magna Pietro Manodori di Palazzo Dossetti (Viale Allegri 9) a Reggio Emilia con la partecipazione di accademici, funzionari pubblici impegnati su questi temi, professionisti dell’area medico-sanitaria del territorio, rappresentanti di associazioni che si occupano di sostenere progetti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui DSA e docenti di ogni ordine e grado scolastico.

“Il convegno, gratuito ed aperto a tutti, – hanno spiegato la prof.ssa Elisabetta Genovese e il dott. Giacomo Guaraldi, Delegati del Rettore alla Disabilità e ai DSA di Unimore – vuole favorire una riflessione in merito ai cambiamenti avvenuti in questi anni nella didattica a seguito dell’entrata in vigore della legge 170/2010 e delle Linee Guida ad essa allegate nelle scuole secondarie e nelle Università. Il dibattito che si desidera stimolare è quello relativo alla necessità di favorire sempre di più una didattica inclusiva sollecitando sempre più nuove strategie al fine di supportare gli studenti nell’apprendimento”.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Introduzione ai lavori (Elisabetta Genovese, Andrea Novelli)

9.30 La memoria di lavoro: un disturbo invisibile (Giacomo Stella)

10.00 Per una didattica inclusiva in ambito musicale: esperienze nei conservatori (Enrico Ghidoni, Alessandra Petrangelo)

10.30 DSA: barriere e facilitatori nell’Università della Calabria (Antonella Valenti)

11.00 Universal design e sfida professionale: soluzioni universali per l’inclusione (Sara Bocchicchio) 11.30 Dal progetto europeo VRAILEXIA all’applicazione REASY: come l’intelligenza artificiale e l’Universal design for learning possono supportare gli studenti adulti DSA (Giuseppe Calabrò)

12.00 Testimonianze di Studenti di Unimore

12.30 Una didattica inclusiva a favore degli studenti con DSA. Indagine conoscitiva e analisi delle azioni attivate dai docenti di UNIMORE (Elisabetta Genovese, Giacomo Guaraldi, Valentina Ferretti) 13.00 – 14.00 Pausa Pranzo

14.00 Insegnare filosofia agli studenti con DSA. Strategie inclusive per la scuola secondaria di secondo grado (Franca Storace)

14.30 Insegnare storia agli studenti con DSA. Strategie inclusive per la scuola secondaria di primo grado (Annapaola Capuano)

15.00 La matematica per tutti e per ciascuno. L’inscindibile legame tra insegnare e imparare (Roberto Imperiale)

15.30 Sfide e opportunità per la didattica della lingua inglese a studenti universitari con DSA. L’esperienza dell’Università di Parma (Michele Daloiso)

16.00 Didattica delle lingue classiche e DSA (Valentina Garulli)

Il seminario è gratuito e aperto a tutti gli interessati, richiede l’iscrizione sul sito www.meetandwork.com e sarà trasmesso anche in diretta streaming all’indirizzo tv.unimore.it.

Sono previsti ECM per logopedisti, psicologi e medici (discipline di Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Neurologia). Per informazioni dsa.re@unimore.it