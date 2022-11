Croce Verde Reggio dona generi alimentari e buoni spesa all’Emporio Solidale Dora

Questa mattina nella sede di Croce Verde è avvenuta la consegna di una serie di pacchi, contenenti generi alimentari, donati dalla pubblica assistenza reggiana all’Emporio Dora. Dora è il primo emporio solidale di Reggio Emilia: un minimarket speciale dove i prodotti sono gratis e i commessi sono volontari. I clienti sono famiglie rimaste senza lavoro, o che comunque attraversano un periodo difficile e alle quali si vuole dare un aiuto.

“La donazione – spiega il Presidente di Croce Verde Rolando Landini, a nome del Consiglio Direttivo – rientra in un progetto che avevamo scelto di attivare a favore dell’Emporio Dora qualche tempo fa: i dipendenti e i volontari Croce Verde hanno raccolto generi alimentari non deperibili, quali pasta, olio, riso e conserve, proprio con l’obiettivo di dare una mano alle famiglie che attraversano momenti difficili. Sono stati raccolti anche dei fondi, trasformati in buoni spesa Conad, devoluti anche questi all’Emporio Dora. Purtroppo è un momento socio-economico molto arduo per tanti. Il nostro lavoro quotidiano è essere a fianco di chi si trova nella necessità di assistenza sanitaria, ma abbiamo voluto in questo modo dare un segnale diverso, altrettanto importante, di vicinanza alla comunità”.