Al Duse di Bologna ‘Otello’ al femminile diretto da Andrea Baracco

Dopo aver incantato il pubblico del Teatro Duse nella Stagione 2019/2020 dirigendo Michele Riondino ne ‘Il maestro e Margherita’ e poi Glauco Mauri nel ‘Re Lear’ in scena la scorsa Stagione, il regista Andrea Baracco torna sul palco di Via Cartoleria per presentare un nuovo lavoro: ‘Otello’ da William Shakespeare, in scena dall’11 al 13 novembre (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 16).

Per questa versione della tragedia del Moro di Venezia, Baracco ha scelto uno straordinario cast tutto al femminile composto da Valentina Acca, Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Viola Marietti, Federica Fracassi nel ruolo di Iago, Ilaria Genatiempo nei panni di Otello e Cristiana Tramparulo nelle vesti di Desdemona.

Biglietti da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket