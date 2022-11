Tre persone denunciate dai carabinieri di Imola per furto di biciclette

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato tre persone per furto aggravato. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e finalizzata a rintracciare gli autori del furto di biciclette, anche di valore, perpetrato di recente ai danni di sei imolesi, cinque che avevano parcheggiato le bici nell’area adibita della Stazione Ferroviaria e uno che era stato derubato nel parcheggio del centro commerciale Leonardo.

I Carabinieri hanno individuato gli autori del furto in tre soggetti con precedenti di polizia che hanno agito in circostanze diverse. In particolare, un 31enne rumeno, residente a Bologna, responsabile del furto di due biciclette, un 47enne algerino, domiciliato in una comunità terapeutica, responsabile del furto di una bicicletta e un 33enne italiano, residente a Imola e autore del furto di tre biciclette. L’italiano, quando è stato chiamato in caserma dai Carabinieri per essere denunciato, si è pentito ed ha restituito una delle bici che aveva rubato a un giovane imolese il quale, informato dai militari dei fatti accaduti, è tornato in possesso del ‘velocipede’.