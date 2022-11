Reggio Emilia rinviato l’incontro “Mafie: mutamenti e trasformazioni” previsto il 10 novembre

È stato rinviato a data da destinarsi – a causa di un imprevisto lavorativo urgente e non prevedibile del Procuratore Melillo – l’incontro “Mafie: mutamenti e trasformazioni”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Corto Circuito e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Pietro Manodori, e in programma giovedì 10 novembre 2022, alle 20.45 nella Sala del Tricolore del Municipio di Reggio Emilia.

L’appuntamento prevedeva la presenza del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo: ulteriori novità sulla nuova data saranno disponibili sui siti del Comune di Reggio Emilia e dell’associazione www.cortocircuito.re.it.