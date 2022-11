Hockey, Scandiano corsaro a Correggio. B, un’altra vittoria nel derbyssimo

Lo Scandiano vince per 9-2 il derby a Correggio grazie ad una straordinaria prestazione nei primi 25 minuti ed è perfettamente in lizza per un posto nella seconda fase della Coppa Italia di Serie A2.

Subito gol di Ehimi su tapin dopo solo 6 secondi che permette una condotta di gara più accorta cercando di limitare gli errori, incipit principale nelle ultime settimane per Coach Cupisti. Scandiano raddoppia e triplica all’ultimo minuto del primo tempo, dando una sterzata decisiva al match. Busani colpisce di precisione mentre Roca sfrutta di un tiro diretto sul gancio di Ferrari. Nel secondo tempo Correggio cambia ritmo, Vecchi neutralizza un paio di occasioni importanti ma ad andare in gol è ancora l’ex Ehimi in un’azione personale in ripartenza. Tudela firma il 4-1 su tiro diretto del 1o° fallo ma Busani su rigore poco dopo riporta a +4 i suoi. Allo stesso minuto del quinto gol arriva anche la sesta rete di Stefani su tiro diretto accompagnato. Tudela in velocità riduce il gap ma è ancora Scandiano nel finale con altri tre gol per un risultato più ampio delle aspettative. A segno in contropiede Barbieri e Deinite e quindi Uva nel finale su tiro diretto. Ora la classifica vede Modena e Scandiano a 12 punti ma i rossoblu hanno una partita in più dei gialloblu e sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto al PalaRegnani.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO – SCANDIANO = 2-9

BDL Minimotor Correggio: Salines, Tudela (C), Righi, Caroli, Cunegatti – Ferrari, Biancucci, Scarpa, Pedroni, Pavan – All. Jara

Scandiano: Vecchi (C), Busani, Rocha, Ehimi, Deinite – Stefani, Barbieri, Uva, Vivi, Dimone – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 0’06” Ehimi (S), 24’10” Busani (S), 24’22” Roca (tir.dir) (S) – 2t: 9’33” Ehimi (S), 10’39” Tudela (tir.dir) (C), 14’10” Busani (rig) (S), 14’20” Stefani (tir.dir) (S), 17’16” Tudela (C), 23’16” Barbieri (S), 23’33” Deinite (S), 24’36” Uva (tir.dir) (S)

Espulsioni: 1t: 24’22” Ferrari (2′) (S) – 2t: 7’17” Tudela (2′) (C), 10’39” Uva (2′) (S), 24’16” Righi (2′) (C)

Arbitro: Edoardo D’Alessandro di Viareggio (LU)

******

SERIE B – UN’ALTRA VITTORIA

E’ in seconda posizione ora lo Scandiano dopo la vittoria nel derbyssimo contro la Rotellistica. Il Pico della Mirandola si assicura la vittoria del girone ma ci sarà ancora una partita per definire la definitiva classificazione.

ROTELLISTICA SCANDIANESE – SCANDIANO = 2-6

Scandianese: Ganassi Gre, Ganassi Gab, Ganassi Gio, Gimeno, Castaldi (C) – Calia, Montoni, Belmkhair, Pisati – All. Barbieri ;

Scandiano: Rinaldi, Vaccari D (C), Vivi, Bonettini, Spada – Capoluongo, Natali, Giovannelli – All. Vaccari A

Marcatori: 1t: 0’26” Vaccari D (S), 7’28” Bonettini (S), 22’18” Casteldi (RS), 24’15” Vivi (S) – 2t: 6’14” Vaccari D (S), 14’38” Ganassi Gio (RS), 20’03” Vivi (S), 24’10” Vaccari D (S)

Espulsioni: 2t: 18’19” Casteldi (2′) (RS)

******

U17, U13 e U19 UN PAREGGIO E DUE SCONFITTE NEL WEEKEND

U17 – SCANDIANO – CORREGGIO = 1-2

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Depietri, Barbieri S, Gilioli – All. Busani N

Correggio: Severi, Simonelli (C), Ferretti R, Allegretti, Angelotti – Ferretti D, Ferraro, Holban, Folloni, Tolomelli – All.Tudela

Marcatori: 1t: 17’30” Simonelli (C) – 2t: 13’35” Ranati (S), 18’20” Simonelli (C)

U13 – SCANDIANO – CORREGGIO = 2-5

Scandiano: Depietri, Ravazzini, Zanni, Rocchi, Lusetti (C) – Boccedi – All. Ferretti

Correggio: Gazzetti, Sberveglieri, Bellesia, Holban, Jara D – Bouslama (C), Pagliani, Sabattini – All. Jara P

Marcatori: 1t: 3’50” Jara D (C), 12’31” Zanni (S) – 2t: 5’13” Jara (C), 8’25” Bellesia (C), 9’11” Sberveglieri (C), 12’25” Jara (C), 14’59” Rocchi (S)

U19 – CORREGGIO – SCANDIANO = 6-6

Correggio: Pedroni F, Scarpa (C), Ferrari, Pedroni M, Gabbi – Castiglioni, Allegretti, Ferretti, Holban, Severi – All. Jara

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D, Vivi, Stefani (C), Uva – Ganassi, Natali, Bonettini, Rinaldi – All. Vaccari A

Marcatori: 1t: 4’09” Gabbi (C), 7’09” Gabbi (C), 8’42” Ganassi (S), 15’13” Uva (Rig) (S), 22’44” Pedroni (sup.num) (C) – 2t: 2’45” Ferrari (C), 5’22” Pedroni (C), 6’25” UVa (rig) (S), 7’45” Vivi (S), 8’25” Ferrari (rig) (C),

Espulsioni: 1t: 20’59” Stefani (2′) (S) – 2t: 8’25” Vaccari M (2′) (S), 16’27” Vaccari D (S), 18’37” Ganassi (S)

Per risultati e classifiche http://hockeypista.fisr.it

Nella foto di Alberto Bertolani, la gioia di Peter Ehimi