Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna, sulla A1 e sulla A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Firenze.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 10 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata verso Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terme Euganee;

-sarà chiusa la stazione di Padova sud, in entrata verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova Zona Industriale.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.