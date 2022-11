A San Lazzaro torna la Fiera Distrettuale del Lavoro

Giovani in cerca di un primo impiego, disoccupati e imprese del territorio alla ricerca di personale qualificato o da formare. È dedicata a loro la quinta edizione della Fiera del Lavoro del Distretto di San Lazzaro, che si terrà il 16 novembre presso la Mediateca di San Lazzaro, dalle 10 alle 18.

L’evento è organizzato dal Comune di San Lazzaro assieme ai Comuni di Ozzano, Pianoro, Monghidoro, Loiano e Monterenzio, con la collaborazione dell’Informagiovani, del Centro per l’impiego, dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna e dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, e il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Emilia-Romagna.

La fiera sarà l’occasione per fare incontrare in un luogo fisico chi cerca e chi offre lavoro; uno spazio dove le aziende del distretto potranno incontrare i candidati, per un primo colloquio individuale. Sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena sono disponibili le informazioni e le posizioni aperte per ciascuna azienda partecipante.

All’evento parteciperanno anche varie agenzie e piattaforme per la ricerca e la formazione di risorse umane, che ogni giorno lavorano a stretto contatto con le aziende, le università e gli istituti di formazione, e che terranno workshop e seminari su varie tematiche, dai servizi del Centro per l’Impiego ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS Academy, fino alle opportunità del microcredito e le strategie migliori per creare il giusto incontro tra azienda e candidato.

“In questo momento di estrema difficoltà per le famiglie e il mondo del lavoro – spiega Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, Comune capofila del Distretto – abbiamo voluto dare un segnale forte alle imprese e alle tante persone alla ricerca di un impiego: le Istituzioni ci sono e continueranno a fare il possibile per sostenere le eccellenze dei nostri territori, nonché agevolare l’incontro di domanda e offerta e il rilancio della nostra economia, in particolare dopo due anni di emergenza sanitaria che hanno messo in ginocchio interi settori economici. Il lavoro dà dignità, indipendenza, futuro, oggi più che mai, ed è motore imprescindibile della ripartenza del nostro Paese”.

“I Comuni dell’Unione Savena-Idice sono orgogliosi di proseguire la collaborazione con il Comune di San Lazzaro nell’organizzazione della Fiera del Lavoro – aggiunge Luca Lelli, sindaco di Ozzano e presidente dell’Unione Savena-Idice –. Questa iniziativa ha dato ottimi risultati, nelle edizioni precedenti, come strumento di orientamento e messa in contatto di domanda e offerta di lavoro nei nostri territori.”