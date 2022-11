A San Felice si presenta il progetto Dementia Friendly Comunity

Si svolgerà giovedì 10 novembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium comunale di viale Campi, 41, alle 20.30, la conferenza: “Viaggio nella mente. Presentazione del progetto Dementia Friendly Comunity”. Interverranno: Claudia Polastri, medico di medicina generale; Mara Veschi, geriatra; Elena Zavatta, psicologa del Centro disturbi cognitivi Area Nord; Anna Draghetti, presidente Asdam (Associazione sostegno demenze e Alzheimer Mirandola). Prevista la testimonianza di un caregiver.

Organizza l’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Ausl, Asdam, Pro Loco e con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Dementia Friendly Italia è un’iniziativa della Federazione Alzheimer Italia (www.alzheimer.it): si tratta di un progetto nato per sostenere, coordinare e implementare la diffusione di realtà “amiche delle persone con demenza”. «Una comunità amica della demenza deve essere preparata ad accogliere le persone che ne sono afflitte in una condizione di rispetto e dignità – ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Comune di San Felice Elisabetta Malagoli – sono convinta che le forze messe in campo per rendere operativa fin da subito la locale Dementia Friendly Community abbiano la giusta sensibilità e attenzione affinché si raggiungano risultati concreti che possano effettivamente dare sollievo e un aiuto non solo alle persone con demenza, ma anche alle loro famiglie».