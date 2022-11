Una nuova rotonda in via Anna Frank a Cavriago

Da lunedì 7 novembre iniziano i lavori in via Anna Frank, all’incrocio con via Guardanavona a Cavriago. Verrà costruita una rotonda che metterà in sicurezza il tratto stradale, migliorando la viabilità.

Il cantiere durerà circa tre settimane, ma sarà consentito il transito con senso unico alternato alle auto. Il pedonale, invece, che da via Nove Biolche arriva in via Anna Frank, sarà interrotto.

Da lunedì 14 novembre si completerà invece la segnaletica orizzontale in via della Repubblica, via Aspromonte e via Gramsci.

Gli investimenti rientrano nel progetto “Riqualificazione del Centro Urbano di Cavriago – anno 2022” che è costato alle casse comunali un importo complessivo di € 400.000.

Si completano così i lavori di manutenzione delle strade del paese, nell’ambito dei quali sono stati ripristinati anche 3 km di manti stradali ed è stato costruito l’incrocio rialzato di via Rivasi sponsorizzato interamente dalla ditta Kemin con sede a Cavriago.