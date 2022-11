Sicurezza: al via gli incontri antitruffa “Sicuri insieme”

Prevenire il fenomeno delle truffe e dei raggiri a danno dei cittadini, in particolar modo quelle che hanno come obiettivo gli anziani. Questa la finalità di una nuova serie di incontri pubblici, che saranno condotti dal comandante della stazione dei Carabinieri di Casalgrande, maresciallo Vincenzo Marano: primo appuntamento martedì 8 novembre al Circolo della Libera età di Villalunga.

Truffe e raggiri nei confronti di anziani (ma non solo) sono molto frequenti. Non se ne conosce l’esatto numero, poiché talvolta, purtroppo, non vengono denunciati; a volte per vergogna, a volte perché non se ne vuole parlare. E’ invece sempre opportuno denunciare: per diffondere la conoscenza di questi fatti gravi e aiutare a prevenirli.

Il copione delle truffe è quasi sempre lo stesso. I ladri bussano alla porta travestiti da falsi dipendenti, tecnici o con le scuse più disparate ed entrano in casa di persone anziane per derubarle, talvolta anche con ingenti danni economici.

Si tratta di reati che creano gravi danni economici e psicologici in chi li subisce, soprattutto se le vittime sono di età avanzata: un tipo di crimine particolarmente impattante, quindi.

Per questo il Comune di Casalgrande ha accettato di buon grado la proposta, avanzata dal Comandante Marano, di tenere questi incontri.

“Si tratta di una iniziativa molto importante – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – perché episodi di questo tipo, anche se non se ne sente parlare molto, hanno avuto luogo anche nel nostro territorio. Occorre diffondere la consapevolezza del rischio perché il contrasto a questo tipo di fenomeno passa moltissimo attraverso la prevenzione. Una persona che ha avuto informazioni sul pericolo delle truffe, può rispondere con lucidità ai tentativi dei malviventi. Per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare a questi incontri”.

Gli incontri si svolgeranno alle 20.30 con il seguente calendario: