Scuole secondarie di secondo grado, in arrivo nuovi indirizzi

In arrivo nuovi indirizzi per gli Istituti superiori del territorio. Le Conferenze metropolitane di Coordinamento e Concertazione per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro hanno approvato la Programmazione territoriale dell’offerta d’istruzione per le scuole secondarie di secondo grado e organizzazione della rete scolastica proposta dalla Città metropolitana per l’anno 2023/2024.

Di seguito le novità.

Organizzazione della rete scolastica:

Unione Reno Galliera: richiesta di istituzione di due nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale all’interno dell’Istituto comprensivo del Comune di San Pietro in Casale.

Comune di Castel Maggiore: richiesta di istituzione di un unico IC derivante dalla fusione degli attuali IC e Direzione Didattica di Castel Maggiore.

All’ordine del giorno, ma non discusse perché inerenti all’anno scolastico 2024/2025, le proposte del Comune di Bologna in merito alla riorganizzazione della rete scolastica, riguardante gli IC 8, 19, 20 nei Quartieri Porto-Saragozza e Santo Stefano. Il Comune ha comunque confermato la volontà di una riorganizzazione degli IC interessati e a tal proposito dedicherà i prossimi mesi a svolgere alcuni approfondimenti tecnici, coinvolgendo tutti gli attori interessati.

Programmazione territoriale dell’offerta d’istruzione:

IIS Crescenzi-Pacinotti-Sirani di Bologna: soppressione dell’indirizzo Amministrazione finanza e marketing del corso serale, non più attivo negli ultimi due anni.

ITCS Rosa Luxemburg di Bologna: attivazione di due nuovi indirizzi, liceo delle Scienze umane e liceo delle Scienze umane opzione Economico Sociale.

IISS Keynes di Castel Maggiore: attivazione di una sezione a indirizzo Sportivo.

IIS Alberghetti di Imola: soppressione degli indirizzi elettronica, energia, elettrotecnica, non più attivi negli ultimi due anni.

“La programmazione del prossimo anno inserisce rilevanti novità su indirizzi storicamente molto richiesti da studenti e studentesse – commenta Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato alla Scuola – e che ritengo di primaria importanza per l’intera rete metropolitana, perseguendo anche il potenziamento delle scuole localizzate al di fuori del capoluogo o nella prima cintura. Sarà infatti istituito il liceo Sportivo al Keynes di Castel Maggiore, una proposta sostenuta congiuntamente dall’amministrazione locale e dall’Istituzione scolastica che ha ottenuto un unanime parere favorevole e che potrà dare risposta alle numerose richieste per questo indirizzo. Altrettanto strategica poi l’attivazione dei licei delle Scienze Umane ed Economico Sociale al Rosa Luxemburg, una scuola che sta crescendo negli anni e con ottimi risultati, che potrà consentire di diversificare la proposta formativa in questi indirizzi, dando nuove opportunità a chi deciderà di scegliere questi percorsi”.