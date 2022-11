Rincari, a Campogalliano un bando per terzo settore e sport

50 mila euro di contributi a enti del Terzo settore (iscritti almeno da sei mesi all’apposito Registro unico nazionale – RUNTS) e associazioni e società sportive dilettantistiche (iscritte al Registro CONI e al Registro CIP) operanti nel territorio comunale. È l’oggetto di un bando pubblicato dal Comune di Campogalliano la cui scadenza è fissata sabato 19 novembre 2022. L’avviso inaugura una serie di misure predisposte dall’amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza economica determinata dai rincari di energia elettrica e gas.

“È solo l’inizio di una manovra più ampia – evidenzia l’assessore alle Politiche del benessere Luisa Zaccarelli – che vede l’amministrazione impegnata in prima linea in questo nuovo contesto di crisi. Partiamo dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni e dalle imprese sociali e dallo sport perché sono la principale fonte di sostegno psicologico, fisico e umanitario alla nostra comunità”.

L’intervento finanziario si attuerà in forma di contributi la cui entità verrà stabilita in base al numero delle domande pervenute. I contributi concessi saranno determinati in base ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas (non coperti da specifiche assegnazioni pubbliche statali, regionali, provinciali o comunali), previo confronto tra le spese del 2022 e quelle registrate nel 2019. Nello specifico, al momento della formulazione della domanda bisognerà presentare le fatture intestate all’ente o all’associazione, relative alle spese per le utenze del periodo gennaio-agosto 2019 e del periodo gennaio-agosto 2022. In base alle domande pervenute, si procederà a una prima attribuzione relativa al periodo gennaio-agosto 2022. Eventuali somme residue saranno distribuite, previa rendicontazione, in maniera proporzionale all’attribuzione relativa al periodo gennaio-agosto, per ristorare le maggiori spese del periodo settembre-dicembre 2022. La domanda di contributo può essere redatta esclusivamente su specifico modulo pubblicato, insieme al bando, nella home page del sito del Comune di Campogalliano.

La somma stanziata discende dalle risorse statali straordinarie assegnate per la pandemia (il cosiddetto “Fondone”), incrementata dal Consiglio comunale e destinata, appunto, tramite delibera di Giunta, alla concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche e non domestiche.