Regione Emilia-Romagna protagonista alla 25^ edizione di Ecomondo

Il futuro della green economy, la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale, l’economia del mare, delle foreste e delle montagne nonché l’economia circolare e rigenerativa. Sono questi, in sintesi, i temi che la Regione Emilia-Romagna porterà alla 25^ edizione di Ecomondo – The green technology expo, il salone internazionale della green economy di Italian Exhibition Group in fiera a Rimini dall´8 all´11 novembre.

Quindi, dalla qualità dell’aria alle prospettive produttive dell’idrogeno, fino alle iniziative con le scuole, caratterizzeranno i principali appuntamenti organizzati dalla Regione nel proprio stand, il 35 del Padiglione Hall Sud. Alle iniziative della kermesse, abbinata quest’anno a Key Energy, unitamente a qualificati esperti del settore, interverranno anche la vicepresidente della Regione, Irene Priolo e gli assessori regionali Vincenzo Colla (Sviluppo economico e alla green economy) Paola Salomoni (Università e ricerca) e Barbara Lori (Programmazione territoriale e paesaggistica, Parchi e forestazione).

Gli eventi, ripresi da Lepida TV potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale YouTube della Regione oltre che sulla pagina Facebook ER Ambiente . In occasione della partecipazione a Ecomondo 2022, la Regione ha realizzato una pagina web dedicata, dove sono riassunti i principali temi in discussione, con l’indicazione delle più importanti pubblicazioni e video sui singoli argomenti, le campagne di comunicazione, i bandi in corso e i riferimenti per approfondimenti e per contattare gli uffici della Regione. Tra i temi principali: le azioni per la qualità dell’aria, la neutralità carbonica, la campagna Mettiamo radici per il futuro, gli alberi monumentali, il turismo e la mobilità sostenibile, l’economia circolare e le energie rinnovabili.

Iniziative con le scuole

Ai giovani e ai ragazzi delle scuole riservati specifiche iniziative nello stand della Regione. L’8 novembre si gioca con Liberiamo l’aria! Piccoli e grandi gesti per migliorare l’aria che respiriamo con test e quiz. Doppio appuntamento l’11 novembre con la tappa di Youz il forum giovani della Regione Emilia-Romagna, dedicata ad approfondire le proposte dei ragazzi sui temi della sostenibilità e con Comunichiamo Energia in cui ci si presenterà Usa l’Energia giusta una campagna, realizzata in collaborazione con Enea, di sensibilizzazione ed empowering sull’uso razionale dell’energia che si baserà sull’attivazione, presso le scuole di laboratori e game e che vedrà il lancio proprio ad Ecomondo. La campagna sarà supportata da un innovativo portale, in cui la Regione metterà a disposizione materiali pronti all’uso, che si alimenterà delle campagne realizzate sul territorio.

Stati generali della green economy

Tra gli eventi gli Stati generali della green economy (8 e 9 novembre), l’appuntamento, promosso dal Consiglio nazionale della green economy, realizzato in collaborazione con il ministero della Transizione ecologica e il patrocinio della Commissione Europea, di Fondazione Cariplo e della Regione Emilia-Romagna. Tema di quest’anno: ‘Le nuove sfide della transizione ecologica per le imprese italiane. Tra gli alti costi dell’energia, delle materie prime e della crisi climatica’.

Programmi di ricerca e attività produttive 2023-2025

I programmi regionali della ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (Prriitt) e delle attività produttive (Prap) saranno al centro dell’appuntamento previsto il 10 novembre 2022 (dalle ore 9,30 alle 12, sala Monitoring padiglione D7) ‘La regione per la transizione ecologica di imprese, città e territori: presentazione Prap e Prriitt 2023-2025’. Nell’occasione saranno affrontati e approfondire le maggiori trasformazioni produttive, ecologiche, energetiche, territoriali, in atto in Emilia-Romagna e sostenute dalle programmazioni regionali.