Protocollo d’intesa tra Regione e Upi Emilia-Romagna per supportare le Province emiliano-romagnole nelle relazioni con le Istituzioni europee

Essere al fianco delle Province dell’Emilia-Romagna nel loro percorso di crescita, sviluppo ed internazionalizzazione. Questo, in sintesi, il principale obiettivo contenuto nel Protocollo d’intesa tra la Regione e Upi Emilia-Romagna (l’Unione delle Province emiliano-romagnole), approvato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini.

Il Protocollo, dalla durata triennale, prevede di favorire la promozione dei territori provinciali presso le istituzioni europee, garantendo il supporto della Delegazione della Regione presso l’Unione europea e individuando possibili collaborazioni in occasione di missioni istituzionali, anche attraverso l’eventuale utilizzo di spazi di co-working.

Il protocollo si inserisce nel percorso ‘Europa’ di UPI-ER, nell’ambito del quale è stata organizzata una missione istituzionale a Bruxelles per incontri con Parlamento europeo, Commissione europea e Regione Emilia-Romagna.

“Così come siamo al fianco dei nostri territori nel loro percorso di crescita, sviluppo ed internazionalizzazione- afferma l’assessore al Bilancio e alle Politiche europee, Paolo Calvano- così con questo protocollo vogliamo garantire alle Provincie, il cui lavoro è strategico, l’accesso a nuove opportunità in ottica di cooperazione e sviluppo. L’Unione Europea negli ultimi anni ha posto grande attenzione allo sviluppo dei singoli territori, come dimostrato dalla straordinaria opportunità del PNRR, compiendo scelte che hanno e avranno importanti ricadute in tutta la regione e noi intendiamo lavorare insieme”.