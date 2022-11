“Misteri e Magie in galleria”: domenica il primo appuntamento con la rassegna di animazioni per bambini

In arrivo una nuova rassegna dedicata ai bambini al Castello di Spezzano. Domenica 13 novembre ci aspetta infatti il primo appuntamento di “Misteri e Magie in galleria”, animazioni per piccoli esploratori dai 4 ai 9 anni, intitolato “La festa delle foglie cadenti”.

Tutti i successivi appuntamenti si svolgeranno sempre di domenica, dalle 16.00 alle 18.00, e per ciascuno oltre all’animazione sono previsti un piccolo laboratorio e la merenda. È obbligatorio prenotarsi tramite la mail castellospezzano@gmail.com; il costo è di 5 euro a bambino. Gli accompagnatori hanno accesso libero, e possono sostare nel museo o visitare il Castello, dal momento che l’attività è riservata ai più piccoli. Per tutte le info contattare il numero 335/440372.