Lo sport è di tutti: a Soliera 12.400 euro per il sostegno alla pratica sportiva

Per il decimo anno consecutivo il Comune di Soliera promuove l’iniziativa “Lo sport è di tutti”, stanziando 12.400 euro (di questi 1.400 euro dalla Regione Emilia Romagna quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie con quattro o più figli e giovani con disabilità) in un bando per l’assegnazione di un contributo economico alla pratica sportiva di bambini e ragazzi nell’età della crescita. I “buoni sportivi” sono rivolti a quei nuclei familiari che si trovano con entrate economiche ridotte.

Il progetto si chiama, non a caso, “Lo sport è di tutti”, per indicare un’iniziativa che intreccia la promozione sportiva alla solidarietà sociale. Possono beneficiarne i ragazzi e le ragazze residenti a Soliera di età compresa tra i 6 e i 17 anni di età, nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2016. Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto per l’iscrizione annuale a un corso di una disciplina sportiva, fino a un contributo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica con accesso tramite credenziali SPID, entro le ore 12 di mercoledì 7 dicembre 2022.

I cittadini non in possesso delle credenziali SPID o non in grado di compilare autonomamente la domanda, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi 48 (orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8,15-12,45 / martedì pomeriggio ore 14,30-17,30).

Il bando e le due tipologie di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Soliera.