Volley, tre punti per la BSC Materials: Cremona superata 3-0

Dopo due vittorie al tie break, arriva la prima vittoria piena per la BSC Materiasl Sassuolo, che questo pomeriggio ha superato 3-0 la U.S. Esperia Cremona.

L’avvio di parziale è sassolese: la BSC Materials prima allunga 4-1, ma subisce la pronta rimonta delle ospiti, che poi pareggiano 5-5. Sassuolo però non si scompone e scappa ancora (15-7). Coach Magri cerca un cambio di ritmo con Balconati in per Pasquino, ma Sassuolo continua la sua corsa: il mani out di Pomili vale il 20-10 ed il secondo time out per la panchina ospite. Nel finale, Cremona annulla tre palle set prima del mani out di Busolini che vale il 25-15.

Dal secondo set, il match cresce di intensità: Pasquino trova ottime soluzioni con K. Kullerkann mentre Scacchetti chiama in causa tutte le sue bocche da fuoco e le due formazioni procedono appaiate tra break e contro break (11-11, 14-14, 17-17, 20-20). Sul 20-22 firmato K. Kullerkann tutto sembra fatto per Cremona, ma il contro break sassolese è dietro l’angolo e Sassuolo chiude 25-22.

Pronti via e Sassuolo si porta subito avanti 5-0: il muro di Pomili vale il 7-1 ed il primo time out per la panchina dell’Esperia. La BSC continua la sua corsa, con tutte la attaccanti chiamate in causa da Scacchetti a rispondere presente (12-6, 17-10). Cremona però non demorde e con pazienza rimonta 21-17: il finale di set è al cardiopalmo, che le ospiti che accorciano 23-21. Sassuolo però non ci sta e con Pistolesi prima e Pomili poi chiude 25-21 aggiudicandosi set ed incontro.

BSC Materials Sassuolo 3 – U.S. Esperia Cremona 0 (Parziali 25-15 25-22 25-21)