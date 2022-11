Vittoria della Ducati nel mondiale piloti, dichiarazione del sindaco Lepore e del presidente della Regione, Bonaccini

“Complimenti a Pecco Bagnaia e alla Ducati per la vittoria del mondiale piloti. La Rossa di Borgo Panigale riporta a Bologna il prestigioso titolo della MotoGp dopo essersi già aggiudicata il titolo mondiale costruttori 2022, bissando il successo dell’anno scorso. Storia, passione e innovazione sono le caratteristiche vincenti dell’azienda bolognese, ambasciatrice del nostro territorio nel mondo, eccellenza internazionale di cui andiamo tutti fieri. Festeggeremo assieme questo trionfo!”

“Una vittoria straordinaria, un trionfo storico. Motivo di grande orgoglio per l’Emilia-Romagna, la nostra Motor Valley e il Paese: un primato sportivo, grazie a un campione eccezionale come Pecco Bagnaia, autore di una rimonta incredibile e fantastica, e una squadra perfetta come la Ducati Corse”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sull’impresa di Francesco Bagnaia, appena incoronato campione del mondo della Motogp.

“Contemporaneamente- aggiunge il presidente- questa vittoria è il primato della ricerca e dell’innovazione, dell’altissima capacità industriale e manifatturiera che la Ducati e la Motor Valley esprimono da anni, grazie a tecnici, professionalità, lavoratori e lavoratrici eccezionali. I complimenti di tutti noi vanno a Luigi Dall’Igna e Claudio Domenicali: grazie! Grazie di portare Bologna e l’Emilia-Romagna nel mondo, e oggi in cima al mondo, con una fra le eccellenze italiane più rappresentative”.