Tennis, buon pareggio per lo Sporting Club Sassuolo contro Genova

Terzo e ultimo impegno casalingo per lo Sporting Club Sassuolo che nella quarta giornata del campionato nazionale di serie A1, giocata contro la capolista Park Tennis Genova che schierava fra le proprie fila Fabio Fognini, agguanta un buon pareggio.

Con la bellissima vittoria di Federico Bondioli nel singolare, ai danni dello spagnolo Pablo Andujar, nr. 125 del ranking ATP, e la doppia vittoria nei doppi con le coppie Dalla Valle/Tramontin e Bondioli/Mazzoli rispettivamente contro i tandem Mager/Fognini e Andujar/Sorrentino, lo Sporting Club Sassuolo raggiunge Messina in seconda posizione in attesa del match Messina/Prato che verrà giocata il 10 novembre.

Domenica prossima lo Sporting sarà in trasferta sui campi del TC Prato.

Per la cronaca questi sono i risultati dei singoli incontri. Singolari: Federico Bondioli batte Pablo Andujar 6/2 4/6 6/0; Gianluca Mager batte Alessio Tramontin 6/3 6/3; Luigi Sorrentino batte Mattia Ricci 6/2 7/5; Fabio Fognini batte Enrico Dalla Valle 7/5 6/4. Doppi: Dalla Valle/Tramontin battono Mager/Fognini 7/6 6/3; Bondioli/Mazzoli battono Andujar/Sorrentino 6/4 4/6 10/7.