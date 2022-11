Lorenzo Mora vince al Trofeo Sapio e con record italiano si qualifica ai mondiali

A una settimana dai campionati assoluti invernali in vasca corta, previsti a Riccione il 10 e 11 novembre e meno di 40 giorni dai mondiali in vasca da 25 metri, in programma a Melbourne dal 13 al 18 dicembre, le gare genovesi rappresentano un test velidissimo tanto per chi è già in squadra, tanto per chi ancora non ha staccato il pass.

Nella prima giornata Lorenzo Mora supera sè stesso. Specialista della vasca corta ed artista della subacquea, carpigiano allenato da Fabrizio Bastelli per Fiamme Rosse e Amici Nuoto Modena, fa suoi 200 dorso e mette in tasca il biglietto per Melbourne: record italiano con 1’48″72 (26″50, 27″99, 27″32 e 26″92 i passaggi), nuovo record del trofeo e tempo limite ampiamente rispettato (1’50″79). Il precedente record italiano era già suo con 1’49″27 del 21 dicembre 2021 ad Abu Dhabi.

Seconda giornata e un’altra prestazione monstre di Lorenzo Mora che stabilisce il record italiano dei 100 dorso con 49″37 e cancella il precedente di 49”63 che Thomas Ceccon aveva fissato a Berlino il 23 ottobre in coppa del mondo. Lorenzo Mora, fa il bis in 24 ore, dopo il primato nazionale stabilito venerdì nei 200 dorso con 1’48″72. “Sono arrivato sereno e gasato dalla vittoria di ieri – sorride il drago della subacquea – e soprattutto con tanta voglia di nuotare i cento come volevo e come non mi era ancora mai riuscito. Si vede che devo essere sereno per dare il meglio in acqua”.