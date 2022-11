Furti in serie a Scandiano: presi di mira una fiorista ed un parrucchiere

Nella prima mattinata di ieri i carabinieri di Scandiano, su richiesta dei derubati che all’apertura delle rispettive attività si accorgevano del furto, sono intervenuti in via Fogliani a Scandiano curando i relativi sopralluoghi presso una fiorista e un parrucchiere.

In entrambi i casi gli ignoti ladri, forzata una finestra a vasistas, si erano introdotti nei locali asportando circa 200 euro dal registratore di cassa della fiorista, alcune centinaia di euro e vari accessori (phon, forbici macchinette taglia capelli) dal negozio di parrucchiere. Tra refurtiva sottratta ed effrazioni i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.