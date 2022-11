Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature in ulteriore diminuzione con valori che si riallineeranno intorno alle medie del periodo. Minime comprese tra i 5-6 gradi sulle aree interne di pianura e gli 11 gradi sulla fascia costiera e massime attorno a 16-17 gradi. Venti moderati settentrionali sui rilievi orientali al mattino, tendenti ad attenuarsi dal pomeriggio. Mare molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)