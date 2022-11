Sicurezza stradale, si concludono i lavori nella zona di via Siepelunga a Bologna

Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 novembre, si concluderanno i lavori che, negli ultimi mesi, hanno interessato il tratto urbano di via Siepelunga (tra via Murri e via Molinelli) e le vie laterali posizionate a ovest, con lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e fruibilità stradale. Sono stati attuati interventi di varia natura: realizzazione di penisole laterali e di variazioni plano-altimetriche di alcuni incroci, incremento e adeguamento della segnaletica, abbattimenti di barriere architettoniche.

L’intervento della prossima settimana, riguarderà l’introduzione di sensi unici di marcia in sostituzione degli attuali doppi sensi nelle vie Basoli, Carrati, Martinelli, Tesi e Caruso e verrà attuato contestualmente al tracciamento della segnaletica relativa al progetto di espansione del Piano Sosta. Fino fino al 30 gennaio 2023 anche in presenza della nuova segnaletica, si continuerà a sostare con le attuali modalità. Le nuove regole per la sosta entreranno in vigore dal 1 febbraio 2023.

Nel dettaglio, i lavori rispetteranno il seguente calendario: