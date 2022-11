San Possidonio, crollo e incendio di casolare abbandonato ma usato da senza fissa dimora (aggiornamento)

Concluse ora (h.9.00) le operazioni sul crollo. Nessuna persona coinvolta

Questa notte poco dopo le 2 i vigili del fuoco sono intervenuti a San Possidonio in via Matteotti in località Pioppa per il parziale crollo e incendio di una casolare in stato di abbandono.

Vigili del Fuoco stanno tuttora lavorando per scongiurare la possibilità che vi siano persone coinvolte in quanto pare il fabbricato sia usato come ricovero di fortuna da parte di senza fissa dimora. L’area è già stata verificata da unità cinofile senza esito. Si sta adesso procedendo a ulteriori verifiche con rimozione delle macerie con mezzi meccanici.