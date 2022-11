Reggio Emilia: continua l’impegno della Polizia di Stato. Controlli in zona Stazione Storica

Specifici servizi tesi ad innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica in zona Stazione Storica, sono stati svolti dalla Polizia di Stato allo scopo di impedire che, il diffondersi delle varie forme di illegalità, possa incidere sulla pacifica convivenza civile. In particolare l’attenzione è stata rivolta ai palazzi adiacenti la Stazione, dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in questa zona.

Le persone identificate durante i servizi sono state oltre 160, la metà delle quali di origine straniera; 25 i veicoli controllati. Nell’ambito di questi controlli due giovani – un 23enne gambiano e un 26enne marocchino – sono stati segnalati per violazione dell’art. 75 del DPR 309/1990.

I controlli nella zona continueranno anche nei prossimi giorni, tenendo conto delle segnalazioni che giungeranno presso la Questura nonché presso il Posto Fisso di Polizia di via Turri.