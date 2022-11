Iren sottoscrive con Banco BPM un finanziamento da 100 milioni di euro a sostegno della transizione energetica e della tutela delle risorse

Iren e Banco BPM hanno sottoscritto un Sustainability Linked Term Loan destinato a finanziare l’ambizioso piano decennale di investimento di Iren a supporto della transizione energetica ed ecologica del Paese.

La nuova linea di credito da 100 milioni di euro, della durata di cinque anni, è legata al raggiungimento di due obiettivi di sostenibilità che sono parte integrante del Business Plan al 2030 di Iren e sono inclusi nel Sustainable Financing Framework, pubblicato a marzo 2022, ovvero: riduzione dell’intensità delle emissioni di gas serra e delle perdite idriche. In particolare, questo secondo target evidenzia l’impegno della Società a promuovere e proteggere le risorse idriche attraverso un piano di investimenti volti a rendere sempre più efficiente il servizio di distribuzione dell’acqua, riducendo i prelievi dall’ambiente e massimizzando l’efficienza della rete distributiva.

È inoltre previsto un meccanismo di rimodulazione del margine finanziario legato al raggiungimento o meno dei target quantitativi fissati nel Business Plan al 2030.

Gli indicatori individuati sono inoltre correlati a tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): numero 6 (Acqua pulita e servizi igienici), numero 7 (Energia accessibile e pulita) e numero 13 (Azione per il clima).

Il finanziamento è riconducibile al plafond di 5 miliardi “Investimenti Sostenibili 2020-2023” che Banco BPM ha pensato proprio per rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale, sempre più attento alle tematiche ESG.

Anna Tanganelli, Chief Financial Officer di Iren ha commentato: “Il totale dei finanziamenti perfezionati nel 2022 è interamente connesso a progetti e obiettivi di sostenibilità, a conferma della natura fortemente green del debito di Iren. Nell’attuale contesto di mercato Iren ha diversificato ulteriormente le fonti di finanziamento e rafforzato la struttura finanziaria.”

“Ci fa piacere affiancare Iren in questa operazione che rappresenta un’ulteriore conferma del costante e concreto impegno del nostro Gruppo a integrare la sostenibilità nel business – dichiara Corrado Nangeroni, Responsabile Large Corporate di Banco BPM – “Essere partner affidabili delle aziende significa sostenerne progetti e investimenti che mirano a conciliare gli obiettivi aziendali con quelli legati a target ESG per accompagnarle in percorsi virtuosi di crescita”.