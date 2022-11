Il 10 novembre, in sala del Tricolore a Reggio, l’incontro “Mafie: mutamenti e trasformazioni”

Giovedì 10 novembre 2022, alle 20.45 nella Sala del Tricolore del Municipio di Reggio Emilia, è in programma l’incontro “Mafie: mutamenti e trasformazioni”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Corto Circuito e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Pietro Manodori.

L’appuntamento, che sarà aperto dagli interventi del sindaco Luca Vecchi e dell’assessore alla Legalità e Coesione sociale Nicola Tria, vede la partecipazione del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, che sarà in dialogo con il giurista Elia Minari. Nel corso della serata è previsto l’intervento di Gaetano Paci, procuratore della Repubblica a Reggio Emilia, già procuratore antimafia a Reggio Calabria.

La partecipazione alla serata -con ingresso libero ma posti limitati – è possibile previa registrazione al link www.cortocircuito.re.it. Chi non riuscisse a prenotarsi, potrà comunque seguire l’incontro via streaming al link www.comune.re.it/sportellolegalità

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dallo Sportello Legalità e Giustizia, il servizio del Comune di Reggio Emilia, che arricchisce il sistema di azioni che l’Amministrazione dedica alla cultura della legalità, alla tutela e affermazione dei diritti della persona, al contrasto a fenomeni di criminalità organizzata, usura e in generale di illegalità.

Presso lo Sportello – aperto in via Farini 2/1 (presso la sede dell’Urp-Comune Informa) con accesso su appuntamento, il martedì e il giovedì pomeriggio – i cittadini, con le adeguate condizioni di riservatezza, possono essere ascoltati e ottenere informazioni, in particolare di carattere normativo e giuridico-legale, o accedere a consulenze gratuite da parte di persone competenti quali giuristi, avvocati ed esperti della materia.

Oltre a questa fondamentale attività di ascolto, lo Sportello si occupa di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sui diversi temi della legalità e della prevenzione, rivolti ai professionisti, alla cittadinanza e agli studenti delle scuole. Per il coinvolgimento dei professionisti in alcuni eventi formativi, lo staff dello “Sportello Legalità e Giustizia” ha intrapreso una serie di collaborazioni con diversi soggetti del territorio, tra cui l’Ordine degli Avvocati, il Tribunale, la Camera di Commercio e Confcommercio, la Camera Penale di Reggio Emilia, l’Ordine dei Commercialisti, il Collegio dei Geometri.

Promosso dal Comune di Reggio Emilia insieme con l’Ordine degli avvocati, la Fondazione Manodori e la Regione Emilia-Romagna, lo Sportello è gestito dall’associazione Cortocircuito, impegnata dal 2009 per la promozione della legalità.