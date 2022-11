Curare Onlus finanzia due corsi di formazione per i Fisioterapisti di area pediatrica

CURARE Onlus investe sulle competenze dei professionisti che arricchiranno il futuro MIRE sostenendo economicamente la realizzazione di due corsi di formazione.

Grazie all’associazione no profit sono stati organizzati due corsi per abilitare fisioterapisti dell’area infantile a utilizzare scale di valutazione dedicate a bambini da 0 a 3 anni con sospetto di emiplegia (HAI) o a bambini più grandi da 18 mesi a 12 anni (AHA), affetti da emiplegia infantile e/o paralisi del plesso brachiale. Entrambe le scale di valutazione “misurano” l’utilizzo della mano plegica (che fa fatica a muoversi) all’interno della funzionalità di entrambe le mani, per poter pianificare le strategie di intervento più efficaci.

Docente dei corsi è stata la professoressa di nazionalità svedese Lena Krumlinde – Sundholm (Karolinska Institutet – Stoccolma- Svezia), massimo esperto a livello internazionale e componente del gruppo di ricercatori che ha ideato e validato le scale in oggetto. L’attività didattica è stata supportata dalla Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva Elisa Sicola (Fondazione Stella Maris-Pisa).

Ai corsi hanno partecipato fisioterapiste dell’area infantile dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e dell’Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età evolutiva, da sempre struttura di riferimento italiano in ambito di riabilitazione infantile e formazione.

Il direttore dell’Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età evolutiva – UDGEE – Silvia Sassi ha espresso: “Il più sentito e sincero ringraziamento a CURARE Onlus per aver creduto in questo progetto formativo. Professionisti della riabilitazione più formati garantiscono le migliori opportunità di recupero ai bambini con bisogni speciali”.