Campogalliano, avviso per la realizzazione di eventi alla sala “La Montagnola”

Raccogliere l’interesse di soggetti in grado di realizzare, tra l’autunno 2022 e la primavera 2023, almeno tre serate di ballo e intrattenimento. È questo l’obiettivo di un avviso pubblico del Comune di Campogalliano indirizzato a operatori economici con esperienza nel settore eventi e che riguarda la gestione della sala comunale “La montagnola”. Per comunicare all’amministrazione la propria disponibilità a partecipare a una eventuale procedura comparativa per l’affidamento dello spazio, occorre presentare, entro le 12 di martedì 8 novembre, una domanda di adesione secondo lo schema allegato all’avviso.

Come specificato nel documento, la pubblicazione dell’atto risponde all’esigenza di valorizzare l’associazionismo attivo in eventi culturali e ricreativi a favore, prioritariamente, della popolazione locale. Contestualmente, la programmazione di simili iniziative rientra in una più ampia manovra dell’amministrazione comunale finalizzata a soddisfare quel bisogno di comunità e di coesione sociale fortemente pregiudicato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La sala “La montagnola”, situata in in via Garibaldi 57, fa parte dell’omonimo complesso immobiliare di proprietà comunale, negli anni adibito a sala polifunzionale, punto bar, uffici e locali di servizio. L’ampia struttura ospita annualmente rassegne teatrali, concerti, dibattiti e incontri con la cittadinanza.