Approvato il Report integrato 2021, uno strumento innovativo per valorizzare il patrimonio intangibile dell’Amministrazione bolognese

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Bologna ha deciso di adottare il Report integrato, uno strumento di rendicontazione volontaria e non finanziaria, che si basa su un framework internazionale, e può essere definito come una forma di comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance e le prospettive future di un’organizzazione consentono di creare valore, nel breve, medio e lungo periodo.

Il documento, approvato dalla Giunta nei giorni scorsi, è ricco di numeri, elementi grafici e foto che ne facilitano la lettura, con l’obiettivo di evidenziare come l’organizzazione sia in grado di creare valore nel tempo.

Si tratta di uno strumento diffuso soprattutto tra le imprese private che vogliono comunicare la loro dimensione etico-sociale e integrare gli elementi economici e finanziari contenuti nel bilancio di esercizio con le informazioni ambientali, sociali e di governance, per misurare la loro sostenibilità e l’impatto della loro azione sul territorio e sulla comunità.

Il Report integrato consente di comprendere le interconnessioni tra le informazioni finanziarie ed economiche e quelle quali-quantitative relative ai diversi tipi di capitali utilizzati per creare valore, in particolare quelli intangibili che costituiscono parte preponderante del valore delle aziende. Lo strumento, infatti, evidenzia con chiarezza che il successo di qualsiasi organizzazione dipende dalle sei tipologie di capitali che creano valore e rappresentano sia l’input che l’output nel modello gestionale aziendale (capitale finanziario, capitale materiale, capitale organizzativo, capitale umano, capitale sociale e relazionale, capitale naturale).

Il Report è uno strumento informativo che offre vantaggi e potenzialità a tutti gli stakeholder, sia esterni, perché il valore non viene unicamente creato da una organizzazione ma è influenzato e creato attraverso le relazioni con la comunità, che interni, perché può essere molto utile per integrare e connettere i processi informativi aziendali.

Nonostante le finalità e i vantaggi, il Report integrato è uno strumento poco conosciuto nell’ambito della Pubblica Amministrazione che, invece, ben più delle imprese private, dovrebbe essere trasparente con modalità e strumenti certamente più efficaci di quelli oggi previsti dal legislatore.

Si parla sempre più in quest’ultimo periodo della necessità per le Pubbliche Amministrazioni di produrre valore pubblico, concetto che si potrebbe tradurre nella capacità di gestire in modo sostenibile le risorse economiche a disposizione valorizzando contemporaneamente il proprio patrimonio intangibile per soddisfare le esigenze dei cittadini. Il Report integrato, riunendo tutte le informazioni in un unico documento, offre una visione delle performance organizzative a 360° ed è il documento che meglio di ogni altro ha la potenzialità di costruire un racconto semplice ed efficace del valore pubblico prodotto e contribuire allo sviluppo della comunità.

A questo indirizzo è possibile consultare il Report

https://www.comune.bologna.it/governo/programmazione-strategica/accountability