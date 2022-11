Ritorna “Nati per leggere”: a Campogalliano tre appuntamenti nel mese di novembre

È in programma sabato 5 novembre, dalle 10, presso la Biblioteca comunale E. Berselli di Campogalliano, il primo dei tre appuntamenti dedicati alla narrativa per i più piccoli. “Baci, abbracci e altre dolcezze” è il titolo del primo incontro curato da Officine Duende e rivolto a bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.

L’iniziativa rientra all’interno di “Nati per Leggere”, programma nazionale di letture gratuite per famiglie con bambini fino a 6 anni di età, curato dall’Associazione culturale pediatri e dall’Associazione italiana Biblioteche, insieme con il Centro per la Salute del Bambino. In particolare, i tre incontri di Campogalliano fanno parte della rassegna “Coccole di parole Carezze di voce” che da anni coinvolge le biblioteche comunali dei quattro Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine.

L’incontro di sabato, così come l’ultimo appuntamento in programma sabato 26 novembre, sarà suddiviso in due turni per fasce di età: dalle 10 per bambini dai 6 ai 18 mesi e dalle 11 per bambini dai 2 ai 3 anni. Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 novembre. Per prenotare è necessario contattare la Biblioteca comunale telefonando al numero 059526176 o inviando una mail a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it.